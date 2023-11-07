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У російському Таганрозі пролунали вибухи біля військового аеродрому

7 листопада 2023 11:27
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У російському Таганрозі пролунали вибухи біля військового аеродрому
Вибухи у російському Таганрозі. Фото: росЗМІ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У російському Таганрозі поблизу військового аеродрому 7 листопада пролунали вибухи. Згодом у небі з'явилися густі хмари чорного диму.

Про це повідомляють росЗМІ. 

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Вибухи у Таганрозі 7 листопада

Сьогодні поблизу військового аеродрому у Таганрозі пролунали сильні вибухи. Місцеві кажуть, що спершу почули гучні вибухи, а потім над аеродромом здійнявся дим.

Нагадаємо, в окупованому Криму вночі 7 листопада прогриміли вибухи. Російська ППО нібито збила п'ять безпілотників. Однак спершу про вибухи в тимчасово окупованому Криму, а саме біля аеродрому Бельбек Бахчисарайського району, повідомили ЗМІ очевидці. Звуки були такої сили, що спрацьовувала сигналізація авто.

Окрім того, ввечері 6 листопада вибух пролунав в окупованому Бердянську. 

Також ми писали, що внаслідок атаки ЗСУ на основне ремонтне підприємство ЧФ РФ у тимчасово окупованому Криму, ймовірно, пошкоджено військово-морське судно. Експерти оцінили завдану шкоду.

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