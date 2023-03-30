В центре российского Белгорода прогремело девять взрывов: детали
Сегодня вечером, 30 марта, в российском Белгороде произошел очередной "хлопок". В центре города раздалось девять мощных взрывов.
Об этом сообщают росСМИ.
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В россии заявили о возможной работе сил ПВО.
"Взрывы начались в 22:10 мск и продолжались с интервалами в течение 20 минут. В домах дрожали стекла, срабатывала сигнализация у машин", — говорится в сообщении.
Официальных комментариев пока не было.
Местные Telegram-каналы публикуют видео, на которых можно услышать взрывы.
Напомним, недавно в российском Белгороде произошел взрыв на газонасосной станции. Известно о поврежденных самодельным беспилотником с взрывчаткой газопровода и резервуара для голубого топлива.
Также мы писали, что 22 марта губернатор Белгородской области россии Вячеслав Гладков в очередной раз заявил о якобы обстреле со стороны ВСУ. В результате взрывов есть разрушение, также известно об одном погибшем.
Добавим, 13 марта в россии на территории Белгородской области раздавались взрывы, местные власти сообщили о работе противовоздушной обороны. Якобы были сбиты четыре ракеты.