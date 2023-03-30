У центрі російського Бєлгорода пролунало дев'ять вибухів: деталі
Сьогодні ввечері, 30 березня, у російському Бєлгороді сталася чергова "бавовна". У центрі міста пролунало дев'ять потужних вибухів.
Про це повідомляють росЗМІ.
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Деталі
У росії заявили про можливу роботу сил ППО.
"Вибухи почалися о 22:10 мск і тривали з інтервалами протягом 20 хвилин. У будинках тремтіли шибки, спрацьовувала сигналізація у машин", — йдеться у повідомленні.
Офіційних коментарів поки не було.
Місцеві Telegram-канали публікують відео, на яких можна почути вибухи.
Нагадаємо, нещодавно у російському Бєлгороді стався вибух на газонасосній станції. Відомо про пошкодження саморобним безпілотником із вибухівкою газопроводу та резервуару для блакитного палива.
Також ми писали, що 22 березня губернатор Бєлгородської області росії В'ячеслав Гладков вчергове заявив про нібито обстріл з боку ЗСУ. Внаслідок вибухів є руйнування, також відомо про одного загиблого.
Додамо, 13 березня у росії на території Бєлгородської області лунали вибухи, місцева влада повідомила про роботу протиповітряної оборони. Нібито було збито чотири ракети.