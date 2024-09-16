Покушение на Дональда Трампа – как этим воспользуется Россия

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Глава Центра национального сопротивления Андрей Коваленко убежден, что Россия воспользуется очередным покушением на Дональда Трампа для дальнейшей информационной войны против Украины.

Такое мнение Коваленко высказал на своей странице у Telegram в понедельник, 16 сентября.

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Коваленко напомнил, что во Флориде недалеко от гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, задержали 58-летнего гражданина США Райана Весли Рута. Именно этого мужчину подозревают в подготовке покушения на кандидата в президенты страны по версии ФБР.

СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживает Украину и благосклонно относится к полку особого назначения "Азов". При этом он не раз посещал Киев.

"Кроме того, его связывают с организацией, занимавшейся поставкой оружия в Украину и Тайвань", — уточнил Коваленко.

По мнению главы ЦНС, этот инцидент уже становится темой российской пропаганды. Коваленко убежден, что пропагандисты государства-агрессора будут в дальнейшем запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе".

"Конечно, все это — ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны", — напомнил Коваленко.