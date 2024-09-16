Покушение на Дональда Трампа – как этим воспользуется Россия

В ЦНС объяснили, каким образом Россия может воспользоваться покушением на Трампа
Глава Центра национального сопротивления Андрей Коваленко убежден, что Россия воспользуется очередным покушением на Дональда Трампа для дальнейшей информационной войны против Украины.
Такое мнение Коваленко высказал на своей странице у Telegram в понедельник, 16 сентября.
Россия воспользуется покушением на Трампа
Коваленко напомнил, что во Флориде недалеко от гольф-клуба, где находился Дональд Трамп, задержали 58-летнего гражданина США Райана Весли Рута. Именно этого мужчину подозревают в подготовке покушения на кандидата в президенты страны по версии ФБР.
СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживает Украину и благосклонно относится к полку особого назначения "Азов". При этом он не раз посещал Киев.
"Кроме того, его связывают с организацией, занимавшейся поставкой оружия в Украину и Тайвань", — уточнил Коваленко.
По мнению главы ЦНС, этот инцидент уже становится темой российской пропаганды. Коваленко убежден, что пропагандисты государства-агрессора будут в дальнейшем запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе".
"Конечно, все это — ложь. Но информационное противостояние — составляющая войны", — напомнил Коваленко.
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