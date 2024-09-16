Зеленский подписал закон о включении Сил беспилотных систем в ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №11507. Он предусматривает включение Сил беспилотных систем в структуру Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в понедельник, 16 сентября.

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"Президент подписал законопроект №11507, который предусматривает включение в отдельные роды сил Вооруженных сил Украины новой структуры — Сил беспилотных систем", — рассказал Железняк.

Пост Железняка. Фото: скриншот

Силы беспилотных систем

Силы беспилотных систем Вооруженных сил Украины — отдельный род войск в составе ВСУ, предназначенный для использования воздушных, морских надводных и подводных и наземных беспилотных и роботизированных систем.

В июне 2024 года Зеленский подписал указ о создании СБС ВСУ.

А 3 сентября года Верховная Рада приняла во втором чтении закон № 11507, который предусматривает включение Сил беспилотных систем в отдельные роды сил ВСУ.