Замах на Дональда Трампа — як цим скористається Росія

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Очільник Центру національного спротиву Андрій Коваленко переконаний, що Росія скористається черговим замахом на Дональда Трампа для подальшої інформаційної війни проти України.

Таку думку Коваленко висловив на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 16 вересня.

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Росія скористається замахом на Трампа

Коваленко нагадав, що у Флориді неподалік гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, затримали 58-річного громадянина США Раяна Веслі Рута. Саме цього чоловіка підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти країни згідно з версією ФБР.

ЗМІ звернули увагу на те, що Рут підтримує Україну та прихильно ставиться до полку особливого призначення "Азов". При цьому він неодноразово відвідував Київ.

"Крім того, його пов'язують з організацією, що займалася постачанням зброї до України та Тайваню", — уточнив Коваленко.

На думку очільника ЦНС, цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Коваленко переконаний, що пропагандисти держави-агресора в подальшому запускатимуть низку конспірологічних теорій про "український слід".

"Звісно ж, все це — брехня. Але інформаційне протистояння — складова війни", — нагадав Коваленко.