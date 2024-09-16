Замах на Дональда Трампа — як цим скористається Росія

У ЦНС пояснили, яким чином Росія може скористатися замахом на Трампа
Очільник Центру національного спротиву Андрій Коваленко переконаний, що Росія скористається черговим замахом на Дональда Трампа для подальшої інформаційної війни проти України.
Таку думку Коваленко висловив на своїй сторінці у Telegram у понеділок, 16 вересня.
Росія скористається замахом на Трампа
Коваленко нагадав, що у Флориді неподалік гольф-клубу, де перебував Дональд Трамп, затримали 58-річного громадянина США Раяна Веслі Рута. Саме цього чоловіка підозрюють у підготовці замаху на кандидата у президенти країни згідно з версією ФБР.
ЗМІ звернули увагу на те, що Рут підтримує Україну та прихильно ставиться до полку особливого призначення "Азов". При цьому він неодноразово відвідував Київ.
"Крім того, його пов'язують з організацією, що займалася постачанням зброї до України та Тайваню", — уточнив Коваленко.
На думку очільника ЦНС, цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Коваленко переконаний, що пропагандисти держави-агресора в подальшому запускатимуть низку конспірологічних теорій про "український слід".
"Звісно ж, все це — брехня. Але інформаційне протистояння — складова війни", — нагадав Коваленко.
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