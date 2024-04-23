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В ЦПД опровергли информация о более 100 тысяч случаев дезертирства в ВСУ

23 апреля 2024 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ЦПД опровергли информация о более 100 тысяч случаев дезертирства в ВСУ
Украинский военный на границе. Иллюстративное фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В Центре противодействия дезинформации опровергли информацию о более чем 100 тысячах случаев дезертирства в ВСУ, которую озвучил юрист Ростислав Кравец в эфире Новини.LIVE. В ведомстве подчеркнули, что эти данные не соответствуют действительности.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПД во вторник, 23 апреля.

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"Центр фиксирует распространение информации о якобы массовом самовольном оставлении украинскими военными мест службы. Но комментирует эту информацию не представитель Сил обороны, а эксперт-юрист в эфире одного из телеканалов, не имеющий никакого отношения к армии", — говорится в сообщении.

Там добавили, что такую информацию подхватили российские пропагандисты и теперь в своих соцсетях или телевидении ссылаются на слова этого юриста, который в эфире заявил, что в таких случаях более 100 тысяч. В ведомстве подчеркивают, что подтверждения реальности этой цифры он не предоставил. И эта информация не соответствует действительности.

"ЦПД в очередной раз отмечает — профессионально комментировать вопросы, связанные с деятельностью Сил обороны Украины, могут только официальные лица, имеющие доступ к соответствующей информации. Распространять любые комментарии по вопросам безопасности от посторонних лиц безответственно и может играть на руку врагу", — отметили в Центре.

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Скриншот сообщения ЦПД

В то же время в редакции Новини.LIVE подчеркнули, что критически относятся к информации, звучащей на наших площадках. Следовательно, мы уже обратились по этому вопросу в Офис генпрокурора. В то же время Новини.LIVE открыты для официальных комментариев в нашем медиа и готовы предоставить площадку для этого.

Мы поддерживаем скорую реакцию ЦПД на вопрос, который беспокоит общество. Новини.LIVE всегда готовы проверять и освещать правду относительно информации, озвученной в наших эфирах. Мы не можем игнорировать ни звучащее на платформах Новини.LIVE, ни официальные реакции на эти заявления.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский не поддержал общую амнистию для дезертиров из Вооруженных сил Украины. В то же время глава государства заявил, что не видит в редких случаях дезертирства ничего криминального.

Добавим, в течение года количество российских военных, желающих дезертировать из армии РФ, увеличилось в десять раз. Такое сравнение было проведено, используя данные по количеству обращений в январе 2023 и 2024 годов.

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