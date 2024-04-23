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У ЦПД спростували інформація про понад 100 тисяч випадків дезертирства в ЗСУ

23 квітня 2024 13:29
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
У ЦПД спростували інформація про понад 100 тисяч випадків дезертирства в ЗСУ
Український військовий на кордоні. Ілюстративне фото: Reuters
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У Центрі протидії дезінформації спростували інформацію про понад 100 тисяч випадків дезертирства в ЗСУ, яку озвучив юрист Ростислав Кравець в ефірі Новини.LIVE. У відомстві наголосили, що ці дані не відповідають дійсності. 

Про це повідомила пресслужба ЦПД у вівторок, 23 квітня.

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"Центр фіксує поширення інформації про нібито масове самовільне залишення українськими військовими місць служби. Але коментує цю інформацію не представник Сил оборони, а експерт-юрист в ефірі одного з телеканалів, що не має жодного стосунку до армії", — йдеться у повідомленні.

Там додали, що таку інформацію підхопили російські пропагандисти і тепер у своїх соцмережах чи телебаченню посилаються на слова цього юриста, який в ефірі заявив, що таких випадків понад 100 тисяч. У відомстві наголошують, що підтверджень реальності цієї цифри він не надав. І ця інформація не відповідає дійсності. 

"ЦПД вкотре наголошує — фахово коментувати питання, пов’язані з діяльністю Сил оборони України, можуть лише офіційні особи, що мають доступ до відповідної інформації. Поширювати будь-які коментарі стосовно безпекових питань від сторонніх осіб безвідповідально та може грати на руку ворогу", — наголосили у Центрі. 

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Скриншот допису ЦПД

Водночас у редакції Новини.LIVE наголосили, що критично ставляться до інформації, яка лунає на наших майданчиках. Відтак, ми вже звернулися щодо цього питання до Офісу генпрокурора. Водночас Новини.LIVE відкриті до офіційних коментарів у нашому медіа й готові надати майданчик для цього.

Ми підтримуємо швидку реакцію ЦПД на питання, яке турбує суспільство. Новини.LIVE завжди готові перевіряти та висвітлювати правду щодо інформації, озвученої в наших ефірах. Ми не можемо ігнорувати ні те, що звучить на платформах Новини.LIVE, ні офіційні реакції на ці заяви.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України. Водночас глава держави заявив, що не бачить в окремих випадках дезертирства нічого кримінального.

Додамо, упродовж року кількість російських військових, які хочуть дезертирувати з армії РФ, збільшилась в десять разів. Таке порівняння було проведено, використовуючи дані за кількістю звернень у січні 2023 та 2024 років.

фейки
росіяни
війна в Україні
дезертир
ЦПД
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