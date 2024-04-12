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Зеленський висловив думку по загальній амністії для дезертирів із ЗСУ

12 квітня 2024 23:50
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Ілля Рябінін
редактор
Зеленський висловив думку по загальній амністії для дезертирів із ЗСУ
Володимир Зеленський на зустрічі з чернівецькими студентами. Фото: Офіс президента України
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

Президент України Володимир Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України. Водночас глава держави заявив, що не бачить в окремих випадках дезертирства нічого кримінального.

Про це він заявив під час зустрічі зі студентами у Чернівцях

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За словами Зеленського в деяких випадках складається ситуація, що людина хотіла перевестися з однієї бригади в іншу, не, тому що небезпечно, а тому, що не знайшла нормальних відносин з командиром.

"І залишив місце служби. Так буває, і я не бачу тут жорсткого криміналу... Це одна історія", — сказав він.

Проте, як він додав, є й інші види ситуацій, коли самовільна зміна позиції військовослужбовця, або одразу кількох, призвела до тяжких наслідків.

"Уявіть собі, що люди проговорили між собою, і якийсь колектив пішов зі свого місця. І через те, що вони пішли, а лінія фронту довга і відстань між однією ротою та іншою може бути не маленька, через те, що вони пішли, оточили велику кількість людей і всіх убили. відійшли. Питання не в тому, що вони відійшли, а що загинуло багато людей через цю людину", — заявив президент, та підбив підсумки що "узагальнено всіх амністувати не можна".

Візит Зеленського до Чернівців — останні новини

Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Чернівців, де зустрівся з представниками Світового конгресу українців.

До того ж він презентував економічну платформу "Зроблено в Україні", яка зорієнтована на розвиток потенціалу вітчизняного оборонно-промислового комплексу.  

А також глава держави відвідав поранених військовослужбовців у міському військовому шпиталі та вручив їм державні нагороди. 

Володимир Зеленський
ЗСУ
Чернівці
Україна
війна в Україні
дезертир

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