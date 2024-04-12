Зеленський висловив думку по загальній амністії для дезертирів із ЗСУ
Президент України Володимир Зеленський не підтримав спільну амністію для дезертирів зі Збройних сил України. Водночас глава держави заявив, що не бачить в окремих випадках дезертирства нічого кримінального.
Про це він заявив під час зустрічі зі студентами у Чернівцях.
Зеленський не підтримав загальну амністію для дезертирів із ЗСУ
За словами Зеленського в деяких випадках складається ситуація, що людина хотіла перевестися з однієї бригади в іншу, не, тому що небезпечно, а тому, що не знайшла нормальних відносин з командиром.
"І залишив місце служби. Так буває, і я не бачу тут жорсткого криміналу... Це одна історія", — сказав він.
Проте, як він додав, є й інші види ситуацій, коли самовільна зміна позиції військовослужбовця, або одразу кількох, призвела до тяжких наслідків.
"Уявіть собі, що люди проговорили між собою, і якийсь колектив пішов зі свого місця. І через те, що вони пішли, а лінія фронту довга і відстань між однією ротою та іншою може бути не маленька, через те, що вони пішли, оточили велику кількість людей і всіх убили. відійшли. Питання не в тому, що вони відійшли, а що загинуло багато людей через цю людину", — заявив президент, та підбив підсумки що "узагальнено всіх амністувати не можна".
Візит Зеленського до Чернівців — останні новини
Нагадаємо, що сьогодні президент України Володимир Зеленський прибув з робочим візитом до Чернівців, де зустрівся з представниками Світового конгресу українців.
До того ж він презентував економічну платформу "Зроблено в Україні", яка зорієнтована на розвиток потенціалу вітчизняного оборонно-промислового комплексу.
А також глава держави відвідав поранених військовослужбовців у міському військовому шпиталі та вручив їм державні нагороди.
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