В Великобритании прокомментировали первое в истории видео уничтожения танка Challenger 2
В Минобороны Великобритании полагают, что первое видео с уничтоженным британским танком Challenger 2 только подчеркивает качество британской военной помощи Украине. Экипажу удалось выжить в уничтоженной бронетехнике.
Об этом сообщает Guardian со ссылкой на собственные источники.
Уничтожен танк Challenger 2
"Это видео подчеркивает качество снаряжения, которое мы передаем Украине. В танках, которыми располагала Украина к поддержке Запада, шансы экипажа выжить равнялись нулю", — сообщил источник.
Ранее в соцсетях стало распространяться видео, на котором танк Challenger 2 предположительно уничтожили россияне. Танк стоит на обочине дороги, он горит и дымит. Неясно, как танк был поврежден, но источники агентства СNN утверждают, что украинский экипаж выжил.
Первое и сейчас единственное документальное подтверждение уничтожения Challenger 2 pic.twitter.com/tgwKeejU97— NV (@tweetsNV) September 5, 2023
Кадры были сняты украинскими военными, проезжавшими на автомобиле возле уничтоженной техники. В подписи говорится, что видео было снято в Запорожской области.
Удавалось ли уничтожить Challenger 2
Как утверждает Guardian, это первый случай в истории, когда этот британский танк был выведен из строя действиями противника.
Танк Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. По данным СМИ, последний раз одна из этих боевых машин была уничтожена во время дружеского огня в Ираке 2003 года.
Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки Челленджер 2 применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке (с 2003 по 1 сентября 2010).
Ранее мы рассказывали, власти Великобритании официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2. Весь мир пытается ускорить успех Украины и выиграть эту войну.