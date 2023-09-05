В Великобритании прокомментировали первое в истории видео уничтожения танка Challenger 2

Танк Challenger 2. Фото: Милитарный

В Минобороны Великобритании полагают, что первое видео с уничтоженным британским танком Challenger 2 только подчеркивает качество британской военной помощи Украине. Экипажу удалось выжить в уничтоженной бронетехнике.

Об этом сообщает Guardian со ссылкой на собственные источники.

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Уничтожен танк Challenger 2

"Это видео подчеркивает качество снаряжения, которое мы передаем Украине. В танках, которыми располагала Украина к поддержке Запада, шансы экипажа выжить равнялись нулю", — сообщил источник.

Ранее в соцсетях стало распространяться видео, на котором танк Challenger 2 предположительно уничтожили россияне. Танк стоит на обочине дороги, он горит и дымит. Неясно, как танк был поврежден, но источники агентства СNN утверждают, что украинский экипаж выжил.

Первое и сейчас единственное документальное подтверждение уничтожения Challenger 2 pic.twitter.com/tgwKeejU97 — NV (@tweetsNV) September 5, 2023

Кадры были сняты украинскими военными, проезжавшими на автомобиле возле уничтоженной техники. В подписи говорится, что видео было снято в Запорожской области.

Удавалось ли уничтожить Challenger 2

Как утверждает Guardian, это первый случай в истории, когда этот британский танк был выведен из строя действиями противника.

Танк Challenger 2 находится на вооружении британской армии с 1994 года. По данным СМИ, последний раз одна из этих боевых машин была уничтожена во время дружеского огня в Ираке 2003 года.

Challenger 2 – основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Танки Челленджер 2 применялись для ведения боевых действий в Боснии, Косово и Ираке (с 2003 по 1 сентября 2010).

Ранее мы рассказывали, власти Великобритании официально подтвердили, что передаст Украине роту танков Challenger 2. Весь мир пытается ускорить успех Украины и выиграть эту войну.