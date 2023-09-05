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У Великій Британії прокоментували перше в історії відео знищення танка Challenger 2

5 вересня 2023 22:53
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
У Великій Британії прокоментували перше в історії відео знищення танка Challenger 2
Танк Challenger 2. Фото: Мілітарний
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Міноборони Великої Британії вважають, що перше відео зі знищеним британським танком Challenger 2 тільки підкреслює якість британської військової допомоги Україні. Екіпажу вдалося вижити у знищеній бронетехеніці.

Про це повідомляє Guardian з посиланням на власні джерела.

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"Це відео підкреслює якість спорядження, яке ми передаємо Україні. У танках, які Україна мала у своєму розпорядженні до підтримки Заходу, шанси екіпажу вижити дорівнювали нулю", — повідомило джерело.

Раніше в соцмережах стало ширитися відео, на якому танк Challenger 2 імовірно знищили росіяни. Танк стоїть на узбіччі дороги, він горить і димить. Неясно, як танк був пошкоджений, але джерела агентства СNN стверджують, що український екіпаж вижив.

Кадри були зняті українськими військовими, які проїжджали на автомобілі біля знищеної техніки. У підписі зазначено, що відео було знято в Запорізькій області.

Чи вдавалося знищити Challenger 2

Як стверджує Guardian, це перший випадок в історії, коли цей британський танк був виведений з ладу діями противника.

Танк Challenger 2 перебуває на озброєнні британської армії з 1994 року. За даними ЗМІ, востаннє одну з цих бойових машин було знищено під час дружнього вогню в Іраку 2003 року.

Challenger 2 — основний бойовий танк сухопутних військ Великої Британії. Танки Челленджер 2 застосовувалися для ведення бойових дій в Боснії, Косово та Іраку (з 2003 року по 1 вересня 2010 року).

Раніше ми розповідали, влада Великої Британії офіційно підтвердила, що передасть Україні роту танків Challenger 2. Весь світ намагається прискорити успіх України та виграти цю війну.

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