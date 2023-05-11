Во взрывах в Брянской и Белгородской областях россияне снова обвиняют ВСУ

Взрывы в Брянской области. Иллюстративное фото: российские СМИ

Вечером, 10 мая, в Брянской и Белгородской областях России были слышны взрывы. Губернаторы обвиняют в атаках украинских военных.

Об этом сообщают российские СМИ.

Читайте также:

Что произошло

Губернатор Брянской области Александр Богомаз утверждал, что БПЛА атаковал админздание в городе Стародуб.

"Пострадавших нет. Оперативные службы работают на месте" , — отметил он.

В свою очередь губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что два беспилотника взорвались над жилым районом Белгородского района.

"По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждены 2 жилых дома: выбиты окна, ограды и один автомобиль. Оперативные службы выехали на место", — отметил он.

Позже Гладков добавил, что еще один БПЛА сбили силы ПВО.

Обломок сбитого БпЛА. Фото: российские СМИ

Обломок сбитого БпЛА. Фото: российские СМИ

Забор, пострадавший от удара БпЛА. Фото: российские СМИ

Напомним, что в Мариуполе отправили на мобилизационную комиссию первую "партию" местных жителей. Мобилизацию российская оккупационная "администрация" начала с работников бюджетной сферы.