Окупанти почали мобілізацію мешканців Маріуполя
У Маріуполі відправили на мобілізаційну комісію першу "партію" місцевих жителів. Мобілізацію російська окупаційна "адміністрація" почала із працівників бюджетної сфепри.
Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Мобілізація у Маріуполі
За словами Петра Андрющенка, у окупованому Маріуполі почалася мобілізація місцевих жителів до російської армії.
Так, першу партію маріупольських чоловіків уже відправили на проходження військової комісії.
Де і кого мобілізують
Першими, як зазначив радник офіційного міського голови, мобілізували працівників бюджетної сфери.
Медичну комісію окупанти проводять у Лікарні інтенсивної терапії (Друга лікарня на ЖМР 17).
"З чим напередодні вигаданого Дня перемоги вітаю всіх першеотримувачів російського паспорту", — саркастично прокоментував бажання деяких мешканців Маріуполя приєднатися до країни-агресора Андрющенко.
Нагадаємо, маріупольських школярів змушують висловлювати подяку російським окупантам. Старшокласники отримали завдання — написати листи подяки російським військовим.
Також школи в тимчасово окупованому Маріуполі змушені були провести підготовку до 9 травня, відповідно до російської пропаганди. На вікнах навчальних закладів з'явилися георгіївські стрічки, герб СРСР, а також гасла, завдяки яким окупанти спробували повернути місто до радянських часів.