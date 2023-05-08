Окупанти почали мобілізацію мешканців Маріуполя

Мобілізація до російської армії. Фото: росЗМІ

У Маріуполі відправили на мобілізаційну комісію першу "партію" місцевих жителів. Мобілізацію російська окупаційна "адміністрація" почала із працівників бюджетної сфепри.

Про це повідомив на своєму Telegram-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

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Мобілізація у Маріуполі

За словами Петра Андрющенка, у окупованому Маріуполі почалася мобілізація місцевих жителів до російської армії.

Так, першу партію маріупольських чоловіків уже відправили на проходження військової комісії.

Де і кого мобілізують

Першими, як зазначив радник офіційного міського голови, мобілізували працівників бюджетної сфери.

Медичну комісію окупанти проводять у Лікарні інтенсивної терапії (Друга лікарня на ЖМР 17).

"З чим напередодні вигаданого Дня перемоги вітаю всіх першеотримувачів російського паспорту", — саркастично прокоментував бажання деяких мешканців Маріуполя приєднатися до країни-агресора Андрющенко.

Нагадаємо, маріупольських школярів змушують висловлювати подяку російським окупантам. Старшокласники отримали завдання — написати листи подяки російським військовим.

Також школи в тимчасово окупованому Маріуполі змушені були провести підготовку до 9 травня, відповідно до російської пропаганди. На вікнах навчальних закладів з'явилися георгіївські стрічки, герб СРСР, а також гасла, завдяки яким окупанти спробували повернути місто до радянських часів.