Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Війна arrow У вибухах у Брянській та Бєлгородській областях росіяни знову звинувачують ЗСУ arrow

У вибухах у Брянській та Бєлгородській областях росіяни знову звинувачують ЗСУ

11 травня 2023 05:22
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У вибухах у Брянській та Бєлгородській областях росіяни знову звинувачують ЗСУ
Вибухи в Брянській області. Ілюстративне фото: російські ЗМІ
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії чули вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українських військових.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

Читайте також:

Що сталося

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджував, що БпЛА атакував адмінбудівлю в місті Стародуб.

"Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", — зазначив він.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що два безпілотники вибухнули над житловим районом Бєлгородського району.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", — зазначив він. 

Пізніше Гладков  додав, що ще один БпЛА збили сили ППО.

Уламок збитого БпЛА. Фото: російські ЗМІ
Уламок збитого БпЛА. Фото: російські ЗМІ
Огорожа, яка постраждала від удару БпЛА. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що в Маріуполі відправили на мобілізаційну комісію першу "партію" місцевих жителів. Мобілізацію російська окупаційна "адміністрація" почала із працівників бюджетної сфепри.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Фонд Вадима Столара здійснив гуманітарну місію на заході України для допомоги ВПО

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

07:38 Рекордні борги за комунальні послуги: що пропонує уряд

13:06 Медведєв істерично відреагував на виступ Зеленського та закликав до масового знищення

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB