У вибухах у Брянській та Бєлгородській областях росіяни знову звинувачують ЗСУ

Вибухи в Брянській області. Ілюстративне фото: російські ЗМІ

Ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії чули вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українських військових.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Що сталося

Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджував, що БпЛА атакував адмінбудівлю в місті Стародуб.

"Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", — зазначив він.

Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що два безпілотники вибухнули над житловим районом Бєлгородського району.

"За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", — зазначив він.

Пізніше Гладков додав, що ще один БпЛА збили сили ППО.

Уламок збитого БпЛА. Фото: російські ЗМІ

Уламок збитого БпЛА. Фото: російські ЗМІ

Огорожа, яка постраждала від удару БпЛА. Фото: російські ЗМІ

Нагадаємо, що в Маріуполі відправили на мобілізаційну комісію першу "партію" місцевих жителів. Мобілізацію російська окупаційна "адміністрація" почала із працівників бюджетної сфепри.