У вибухах у Брянській та Бєлгородській областях росіяни знову звинувачують ЗСУ
Ввечері, 10 травня, в Брянській та Бєлгородській областях Росії чули вибухи. Губернатори звинувачують в атаках українських військових.
Про це повідомляють російські ЗМІ.
Що сталося
Губернатор Брянської області Олександр Богомаз стверджував, що БпЛА атакував адмінбудівлю в місті Стародуб.
"Постраждалих немає. Оперативні служби працюють на місці", — зазначив він.
Своєю чергою губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков повідомив, що два безпілотники вибухнули над житловим районом Бєлгородського району.
"За попередніми даними, постраждалих немає. Пошкоджено 2 житлові будинки: вибиті вікна, посічені огорожі та один автомобіль. Оперативні служби виїхали на місце", — зазначив він.
Пізніше Гладков додав, що ще один БпЛА збили сили ППО.
Нагадаємо, що в Маріуполі відправили на мобілізаційну комісію першу "партію" місцевих жителів. Мобілізацію російська окупаційна "адміністрація" почала із працівників бюджетної сфепри.