В Генштабе ВСУ рассказали о конфликте в высшем военном руководстве рф

РФ терпит серьезные потери среди бойцов и не может похвастаться никакими достижениями

В высшем военном руководстве российской федерации назревает раскол. Причина в колоссальных потерях и отсутствии успеха в поле боя.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что противник имеет значительные потери среди личного состава и техники, но не может похвастаться реальными достижениями на фронте.

Как известно, в феврале путин присвоил командиру восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Однако сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.

"Руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство, — идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказывала, что кремль пытается скрыть реальные потери на фронте и усиливает карательные меры в отношении солдат.