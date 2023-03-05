В Генштабе ВСУ рассказали о конфликте в высшем военном руководстве рф

В высшем руководстве армии рф назревает конфликт: в Генштабе ВСУ рассказали подробности
В высшем военном руководстве российской федерации назревает раскол. Причина в колоссальных потерях и отсутствии успеха в поле боя.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.
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В Генеральном штабе ВСУ рассказали, что противник имеет значительные потери среди личного состава и техники, но не может похвастаться реальными достижениями на фронте.
Как известно, в феврале путин присвоил командиру восточным военным округом Мурадову звание генерал-полковника за доклад об "успехах" 155-й бригады морской пехоты на Угледарском направлении. Однако сейчас Шойгу требует от генерала отработать звание и взять город любой ценой.
"Руководство бригады и военнослужащие отказываются снова идти в бессмысленное наступление, в которое их отправляет бесталанное руководство, — идти на штурм хорошо укрепленных позиций ВС Украины без какого-либо обеспечения и подготовки", — говорится в сообщении.
Напомним, ранее заместитель министра обороны Анна Маляр рассказывала, что кремль пытается скрыть реальные потери на фронте и усиливает карательные меры в отношении солдат.