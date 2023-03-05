У Генштабі ЗСУ розповіли про конфлікт у вищому військовому керівництві рф

РФ зазнає серйозних втрат серед бійців і не може похвалитися жодними досягненнями

У вищому військовому керівництві російської федерації назріває розкол. Причина у колосальних втратах та відсутності успіху на полі бою.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

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У генеральному штабі ЗСУ розповіли, що противник має значні втрати серед особового складу та техніки, але не може похвалитися реальними досягненнями на фронті.

Як відомо, у лютому путін присвоїв командиру східним військовим округом Мурадову звання генерал-полковника за доповідь про "успіхи" 155 бригади морської піхоти на Вугледарському напрямку. Однак зараз шойгу вимагає від генерала відпрацювати звання та взяти місто за будь-яку ціну.

"Керівництво бригади та військовослужбовці відмовляються знову йти в безглуздий наступ, у який їх відправляє безталанне керівництво – йти на штурм добре укріплених позицій ЗС України без будь-якого забезпечення та підготовки", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповідала, що кремль намагається приховати реальні втрати на фронті та посилює каральні заходи щодо солдат.