Загарбник скаржиться, що командування кидає їх на фронт як гарматне м’ясо

Керівництво армії рф поповнює втрати нещодавно мобілізованими

Окупант перебуваючи на Донецькому напрямку скаржиться, що їх командування ставиться до них, як до гарматного м’яса. Загарбник розповідає, що вони вже і не розуміють, за що воюють.

Телефонну розмову солдата армії рф з другом публікує Головне управління розвідки Міноборони України.

Перехоплена розмова

Військовослужбовець з Донецького напрямку критикує ставлення командування до своїх підлеглих та висловлює обурення щодо кадрових перестановок у підрозділі. Загарбник каже, що до них ставляться як до м'яса.

"Зараз вони вирішили закидати тілами все підряд. Ледве не "вагнерівців" з нас зробили, бл*ть", — розповідає окупант.

Також загарбник каже, що вже не розуміє за що воює, адже від керівництва — жодної підтримки.

Нагадаємо, раніше пресслужба Десантно-штурмових військ показала відео, як українські бійці знищили підрозділ російських окупантів, які були одягнені у форму ЗСУ.

Також, нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього військовий використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.