Загарбник скаржиться, що командування кидає їх на фронт як гарматне м’ясо

"Ставляться як до м’яса": окупант скаржиться на байдужість командування армії рф
Окупант перебуваючи на Донецькому напрямку скаржиться, що їх командування ставиться до них, як до гарматного м’яса. Загарбник розповідає, що вони вже і не розуміють, за що воюють.
Телефонну розмову солдата армії рф з другом публікує Головне управління розвідки Міноборони України.
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Перехоплена розмова
Військовослужбовець з Донецького напрямку критикує ставлення командування до своїх підлеглих та висловлює обурення щодо кадрових перестановок у підрозділі. Загарбник каже, що до них ставляться як до м'яса.
"Зараз вони вирішили закидати тілами все підряд. Ледве не "вагнерівців" з нас зробили, бл*ть", — розповідає окупант.
Також загарбник каже, що вже не розуміє за що воює, адже від керівництва — жодної підтримки.
Нагадаємо, раніше пресслужба Десантно-штурмових військ показала відео, як українські бійці знищили підрозділ російських окупантів, які були одягнені у форму ЗСУ.
Також, нещодавно під Мар'їнкою один український десантник знищив п'ять танків і три БМП. Для цього військовий використав протитанковий комплекс Javelin і постійно змінював вогневі позиції.