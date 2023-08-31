В ВМС рассказали о "теневом флоте" РФ, с помощью которого они грабят украинские порты

Спикер ВМС Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Фото: Укринформ

У россиян есть так называемый "теневой флот", с помощью которого они грабят порты с украинским зерном. Такие случаи встречались в Бердянске и Мариуполе.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

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По словам Плетенчука, захватчики имеют так называемый "теневой флот", который грабит украинское зерно. Оккупанты выходят с выключенными АИС, нарушая международное морское право. Следовательно, заходят в Бердянск, Мариуполь, грузят там не только зерно, но и металл.

"Потом это все они перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать. При этом у них хватает наглости предлагать это как помощь странам Африки", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, в Конгрессе США рассказали, что за 2022 год россияне украли с временно оккупированных территорий Украины около шести миллионов тонн зерна.