Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ВМС рассказали о "теневом флоте" РФ, с помощью которого они грабят украинские порты arrow

В ВМС рассказали о "теневом флоте" РФ, с помощью которого они грабят украинские порты

31 августа 2023 09:39
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
В ВМС рассказали о "теневом флоте" РФ, с помощью которого они грабят украинские порты
Спикер ВМС Украины, капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук. Фото: Укринформ
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

У россиян есть так называемый "теневой флот", с помощью которого они грабят порты с украинским зерном. Такие случаи встречались в Бердянске и Мариуполе.

Об этом рассказал спикер Военно-Морских сил Украины Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона.

Читайте также:

Как оккупанты воруют украинское зерно

По словам Плетенчука, захватчики имеют так называемый "теневой флот", который грабит украинское зерно. Оккупанты выходят с выключенными АИС, нарушая международное морское право. Следовательно, заходят в Бердянск, Мариуполь, грузят там не только зерно, но и металл.

"Потом это все они перегружают в свои порты и таким образом пытаются легализовать это, чтобы потом экспортировать. При этом у них хватает наглости предлагать это как помощь странам Африки", — отметил представитель ВМС ВСУ.

Напомним, в Конгрессе США рассказали, что за 2022 год россияне украли с временно оккупированных территорий Украины около шести миллионов тонн зерна.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:53Воевать пойдут все мужчины: в ВР назвали условие

06:10 Минимальная зарплата в Украине существенно вырастет: известно, когда и на сколько

12:45 Ломаченко обратился к Усику после боя с Дюбуа: что сказал экс-чемпион

Новость с фото

03:49В Житомире взрывы: БпЛА добрались до города

19:15 Украинцам хотят по-новому вручать повестки: что изменится

None

Как во Львове готовят в школу детей с востока Украины: репортаж из модульного городка "Марияполис"

11:25 Как мотивировать людей идти в армию: ответ Резникова

23:35 В Укрэнерго сделали важное заявление об отключениях света зимой

08:50 Драка "Динамо" с "Арисом": появилось видео с лучшего ракурса

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

01:10 В Украине хотят штрафовать владельцев автомобилей с ГБО

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз