У ВМС розповіли про "тіньовий флот" РФ, за допомогою якого вони грабують українські порти

Речник ВМС України, капітан 3 рангу Дмитро Плетенчук. Фото: Укрінформ

У росіян є так званий "тіньовий флот", за допомогою якого вони грабують порти з українським зерном. Такі випадки зустрічались Бердянську та Маріуполі.

Про це розповів речник Військово-Морських сил України Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

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За словами Плетенчука, загарбники мають так званий "тіньовий флот", який викрадає українське зерно. Окупанти виходять з вимкненими АІС, порушуючи міжнародне морське право. Відтак заходять у Бердянськ, Маріуполь, вантажать там не лише збіжжя, а й метал.

"Потім це все вони перевантажують у свої порти і в такий спосіб намагаються легалізувати це, щоб потім експортувати. При цьому у них вистачає нахабності пропонувати це як допомогу країнам Африки", — зазначив речник ВМС ЗСУ.

Нагадаємо, у Конгресі США розповіли, що за 2022 рік росіяни вкрали з тимчасово окупованих територій України майже шість мільйонів тонн зерна.