В ВОЗ заявили, что помогают Украине преодолевать последствия теракта на Каховской ГЭС

Подтопленный после подрыва Каховской ГЭС Херсон. Фото: Новини.LIVE

Российские оккупанты не пускают представителей ВОЗ на подтопленное левобережье Херсонщины. А на правом берегу медики Всемирной организации здравоохранения помогают украинцам.

Об этом говорится в материале издания Politico.

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Помощь ВОЗ Украине

Директор европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил в комментарии изданию Politico, что ВОЗ оказывает помощь Украине для ликвидации последствий подтопления южных районов Украины после подрыва Каховской ГЭС.

В частности, по словам Клюге, ВОЗ посылает людей и оборудование.

Медицинские наборы и холера

Глава европейского офиса ВОЗ заявил, что около 300 медицинских работников этой организации были отправлены в Украину с медицинскими наборами по уходу за примерно 16 тысячами пострадавших людей.

Кроме того, Всемирная организация здравоохранения передала Украине 20 тысяч лабораторных тестов на холеру.

Россия не пускает

Ганс Клюге подчеркнул также, что ВОЗ обеспокоена состоянием людей на оккупированной Россией левобережной части Херсонской области.

Но на эту территорию оккупанты представителей этой международной организации не пускают.

Напомним, что российские оккупанты не только не позволяют помогать людям на левобережье, но и обстреливают правобережную часть, где происходит эвакуация. 11 июня в результате обстрела одной из эвакуационных лодок погибли три человека.