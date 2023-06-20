У ВООЗ заявили, що допомагають Україні долати наслідки теракту на Каховській ГЕС

Підтоплений після підриву Каховської ГЕС Херсон. Фото: Новини.LIVE

Російські окупанти не пускають представників ВООЗ на підтоплене лівобережжя Херсонщини. А на правому березі медики Всесвітньої організації охорони здоров’я уже допомагають українцям.

Про це йдеться у матеріалі видання Politico.

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Допомога ВООЗ Україні

Директор європейського офісу Всесвітньої організації охорони здоров’я Ганс Клюге заявив у коментарі виданню Politico, що ВООЗ надає допомогу Україні для ліквідації наслідків підптоплення південних районів України після підриву Каховської ГЕС.

Зокрема, за словами Клюге, ВООЗ надсилає людей та обладнання.

Медичні набори і холера

Очільник європейського офісу ВООЗ заявив, що близько 300 медичних працівників цієї організації були відправлені до України із медичними наборами для догляду за приблизно 16 тисячами постраждалих людей.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров’я передала Україні 20 тисяч лабораторних тестів на холеру.

Росія не пускає

Ганс Клюге наголосив також, що ВООЗ стурбована станом людей на окупованій Росією лівобережній частині Херсонської області.

Але на цю територію окупанти представників цієї міжнародної організації не пускають.

Нагадаємо, що російські окупанти не тільки не дозволяють допомагати людям на лівобережжі, а й обстрілюють правобережну частину, де відбувається евакуація. 11 червня внаслідок обстрілу одного із евакуаційних човнів загинуло троє людей.