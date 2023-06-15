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Яким є рівень води на підтопленій Херсонщині: коментар Прокудіна

15 червня 2023 10:07
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко
Яким є рівень води на підтопленій Херсонщині: коментар Прокудіна
На вулицях підтопленого Херсона. Фото: Новини.LIVE
a6b2aa0b-d75d-4ceb-9dfe-a1b674951800 - Володимир Миленко

Вода на Херсонщині спадає, рівень підтоплення на ранок становить уже 2,04 м. Але під водою залишаються ще 44 населені пункти регіону.

Про це на своєму Telegram-каналі заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

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За словами голови ОВА, вода, яка затопила частину Херсонської області, продовжує спадати. Станом на ранок рівень підняття води становить 2,04 м.

Підтопленими залишаються 44 населені пункти регіону: 27 — на правому березі, 17 — на окупованому лівобережжі.

На правобережжі підтопленими залишаються 1923 будинки.

"Це на 150 менше, ніж було увечері", — підкреслив Олександр Прокудін.

Голова Херсонської обласної військової адміністрації наголосив, що, як тільки вода відходить, відразу починаються відновлювальні роботи, розмінування тощо.

Евакуація на Херсонщині

За словами Олександра Прокудіна, з правобережної частини області евакуювали 2782 особи, з них 309 дітей та 80 маломобільних громадян.

Голова ОВА підкреслив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українців під час процесу евакуації.

Так, учора, 14 червня, був обстріляний човен з волонтерами. Осколкове поранення отримав волонтер-іноземець, зараз він перебуває у лікарні.

Нагадаємо, що, за інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.

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