Яким є рівень води на підтопленій Херсонщині: коментар Прокудіна
Вода на Херсонщині спадає, рівень підтоплення на ранок становить уже 2,04 м. Але під водою залишаються ще 44 населені пункти регіону.
Про це на своєму Telegram-каналі заявив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
Підтоплення Херсонської області
За словами голови ОВА, вода, яка затопила частину Херсонської області, продовжує спадати. Станом на ранок рівень підняття води становить 2,04 м.
Підтопленими залишаються 44 населені пункти регіону: 27 — на правому березі, 17 — на окупованому лівобережжі.
На правобережжі підтопленими залишаються 1923 будинки.
"Це на 150 менше, ніж було увечері", — підкреслив Олександр Прокудін.
Голова Херсонської обласної військової адміністрації наголосив, що, як тільки вода відходить, відразу починаються відновлювальні роботи, розмінування тощо.
Евакуація на Херсонщині
За словами Олександра Прокудіна, з правобережної частини області евакуювали 2782 особи, з них 309 дітей та 80 маломобільних громадян.
Голова ОВА підкреслив, що російські окупанти продовжують обстрілювати українців під час процесу евакуації.
Так, учора, 14 червня, був обстріляний човен з волонтерами. Осколкове поранення отримав волонтер-іноземець, зараз він перебуває у лікарні.
Нагадаємо, що, за інформацією Центру національного спротиву, на тимчасово окупованому лівобережжі Херсонщини сотні людей не можуть евакуюватися. Все через те, що окупанти блокують таку можливість.