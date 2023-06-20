Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Война arrow В ВР зарегистрировали проект о признании Беларуси страной-агрессором, — Юрчишин arrow

В ВР зарегистрировали проект о признании Беларуси страной-агрессором, — Юрчишин

20 июня 2023 04:54
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
В ВР зарегистрировали проект о признании Беларуси страной-агрессором, — Юрчишин
Народный депутат Украины, первый заместитель главы антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин. Фото: Ярослав Юрчишин
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Недавно, 16 июня, депутаты Верховной рады зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Одной из причин этого решения является то, что на ее территории осуществляется запуск враждебных целей на Украину.

Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель главы антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин в Telegram.

Читайте также:

Почему важно признать Беларусь страной-агрессором

"С начала полномасштабной агрессии РФ наша страна каждый день подвергается атакам. Ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, — Республика Беларусь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Притула вместе с другими волонтерами настаивал на том, чтобы парламент признал Беларусь агрессором. Это важно для того, чтобы белорусские власти не избежали ответственности и выплатили репарации Украине в будущем.

"Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории", — отметил Юрчишин.

Депутат добавил, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко для общества давно является агрессором. Поэтому нужно доказать это юридически, "чтобы и мир не сомневался, вводя санкции".

Источник: t.me/yar_yurchyshyn

Напомним, что Россия отправила ядерное оружие в Беларусь без сроков возвращения. А именно возвращение может произойти только после того, как США вывезут все свое ядерное оружие из Европы.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

Новость с видео

06:17 Потеря Leopard и Bradley: главный сержант Маркус обратился к украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

Спецпроект "Герои в тылу": история железнодорожника Дмитрия Ярошенко

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

Новость с фото

01:56 Пригожин высмеял РФ, выдавшую уничтоженные украинские комбайны за танки Leopard

04:58 Правительство уменьшило предельный возраст призывников: что это значит

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

Новость с фото

01:11По Украине ширилась воздушная тревога

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас