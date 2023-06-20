В ВР зарегистрировали проект о признании Беларуси страной-агрессором, — Юрчишин

Народный депутат Украины, первый заместитель главы антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин. Фото: Ярослав Юрчишин

Недавно, 16 июня, депутаты Верховной рады зарегистрировали проект постановления о признании Беларуси страной-агрессором. Одной из причин этого решения является то, что на ее территории осуществляется запуск враждебных целей на Украину.

Об этом сообщил народный депутат Украины, первый заместитель главы антикоррупционного комитета ВРУ Ярослав Юрчишин в Telegram.

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Почему важно признать Беларусь страной-агрессором

"С начала полномасштабной агрессии РФ наша страна каждый день подвергается атакам. Ответственность должна нести и страна, с территории которой российская агрессия осуществляется, — Республика Беларусь", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Сергей Притула вместе с другими волонтерами настаивал на том, чтобы парламент признал Беларусь агрессором. Это важно для того, чтобы белорусские власти не избежали ответственности и выплатили репарации Украине в будущем.

"Мы помним о помощи белорусов в войне против российского нашествия и благодарны бойцам Полка Калиновского. Однако Беларусь, как страна, должна нести юридическую ответственность за преступления, совершенные на нашей территории", — отметил Юрчишин.

Депутат добавил, что самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко для общества давно является агрессором. Поэтому нужно доказать это юридически, "чтобы и мир не сомневался, вводя санкции".

Источник: t.me/yar_yurchyshyn

Напомним, что Россия отправила ядерное оружие в Беларусь без сроков возвращения. А именно возвращение может произойти только после того, как США вывезут все свое ядерное оружие из Европы.