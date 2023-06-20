У ВР зареєстрували проєкт про визнання Білорусі країною-агресором, — Юрчишин

Народний депутат України, перший заступник голови антикорупційного комітету ВРУ Ярослав Юрчишин. Фото: Ярослав Юрчишин

Нещодавно, 16 червня, депутати Верховної ради зареєстрували проєкт постанови про визнання Білорусі країною-агресором. Однією з причин цього рішення є те, що з її території здійснюється запуск ворожих цілей на Україну.

Про це повідомив народний депутат України, перший заступник голови антикорупційного комітету ВРУ Ярослав Юрчишин в Telegram.

Читайте також:

Чому важливо визнати Білорусь країною-агресором

"З початку повномасштабної агресії РФ наша країна кожного дня зазнає атак. Відповідальність має нести й країна, з території якої російська агресія здійснюється, — Республіка Білорусь", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Сергій Притула разом з іншими волонтерами наполягав на тому, щоб парламент визнав Білорусь агресором. Це важливо для того, щоб білоруська влада не уникнула відповідальності та виплатила репарації Україні в майбутньому.

"Ми пам’ятаємо про допомогу білорусів у війні проти російської навали і вдячні бійцям Полку Калиновського. Однак Білорусь, як країна, має нести юридичну відповідальність за злочини, скоєнні на нашій території", — зазначив Юрчишин.

Депутат додав, що самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко для суспільства давно є агресором. Тому потрібно довести це юридично, "щоб і світ не сумнівався, накладаючи санкції".

Джерело: t.me/yar_yurchyshyn

Нагадаємо, що Росія відправила ядерну зброю в Білорусь без жодних термінів повернення. А саме повернення може відбутися аж після того, як США вивезуть усю свою ядерну зброю з Європи.