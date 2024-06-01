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В Запорожье громкие взрывы — угроза удара крылатых ракет

1 июня 2024 03:06
обновлено: 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня — угроза крылатых ракет
Дым вспыхивает после взрыва в Запорожье. Иллюстративное фото: соцсети
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня прогремели на фоне масштабной воздушной тревоги. Опасность на юге связана с угрозой пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.

О взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня

По информации главы ОВА, в Запорожье раздались взрывы. Также в области и соседних воздушная тревога связана с угрозой крылатых ракет.

Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала руководителя Запорожской ОВА Ивана Федорова

Сейчас в Украине масштабная воздушная тревога. Опасность пока не дотянулась до Львовской и Закарпатской областей.

Карта воздушной тревоги в Украине сейчас 1 июня
Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Воздушные силы предупреждают об угрозе "шахедов" и крылатых ракет для южных и центральных областей.

Масштабная воздушная тревога в Украине 1 июня
Скриншот сообщения из телеграмм-канала "Воздушные силы ВС Украины"

Напомним, что взрывы во время воздушной тревоги в Украине в ночь на субботу, 1 июня, звучали также в Винницкой и Киевской областях.

Также ночью, 1 июня, военные Воздушных сил сообщили об активности шести российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Есть угроза пусков крылатых ракет.

Запорожская область
Иван Федоров
война в Украине
оккупанты
взрыв
обстрелы
ракеты
беспилотники
атака
війна

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