Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня — угроза крылатых ракет

В Запорожье громкие взрывы — угроза удара крылатых ракет
Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня прогремели на фоне масштабной воздушной тревоги. Опасность на юге связана с угрозой пусков ракет с бомбардировщиков Ту-95 мс.
О взрывах сообщает глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
Взрывы в Запорожье сейчас 1 июня
По информации главы ОВА, в Запорожье раздались взрывы. Также в области и соседних воздушная тревога связана с угрозой крылатых ракет.
Сейчас в Украине масштабная воздушная тревога. Опасность пока не дотянулась до Львовской и Закарпатской областей.
Воздушные силы предупреждают об угрозе "шахедов" и крылатых ракет для южных и центральных областей.
Напомним, что взрывы во время воздушной тревоги в Украине в ночь на субботу, 1 июня, звучали также в Винницкой и Киевской областях.
Также ночью, 1 июня, военные Воздушных сил сообщили об активности шести российских стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Есть угроза пусков крылатых ракет.
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