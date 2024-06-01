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У Запоріжжі гучні вибухи — загроза удару крилатих ракет

1 червня 2024 03:06
оновлено: 03:18
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня — загроза крилатих ракет
Дим здіймається після вибуху в Запоріжжі. Ілюстративне фото: соцмережі
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня пролунали на тлі масштабної повітряної тривоги. Небезпека на півдні пов'язана з загрозою пусків ракет із бомбардувальників Ту-95 мс. 

Про вибухи повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.

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Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня

За інформацією голови ОВА, у Запоріжжі пролунали вибухи. Також в області та сусідніх повітряна тривога пов'язана з загрозою крилатих ракет.

Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу очільника Запорізької ОВА Івана Федорова

Наразі в Україні масштабна повітряна тривога. Небезпека не дотягнулась поки що до Львівської та Закарпатської областей.

Мапа повітряної тривоги в Україні зараз 1 червня
Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Також Повітряні сили попереджають про загрозу "шахедів" та крилатих ракет для південних та центральних областей.

Масштабна повітряна тривога в Україні 1 червня
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Повітряні сили ЗС України"

Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги в Україні в ніч проти суботи, 1 червня, лунали також у Вінницькій та Київській областях.

Також вночі, 1 червня, військові Повітряних сил повідомили про активність шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Є загроза пусків крилатих ракет.

Запорізька область
Іван Федоров
війна в Україні
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