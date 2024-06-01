Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня — загроза крилатих ракет

У Запоріжжі гучні вибухи — загроза удару крилатих ракет
Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня пролунали на тлі масштабної повітряної тривоги. Небезпека на півдні пов'язана з загрозою пусків ракет із бомбардувальників Ту-95 мс.
Про вибухи повідомляє очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у Telegram.
Вибухи в Запоріжжі зараз 1 червня
За інформацією голови ОВА, у Запоріжжі пролунали вибухи. Також в області та сусідніх повітряна тривога пов'язана з загрозою крилатих ракет.
Наразі в Україні масштабна повітряна тривога. Небезпека не дотягнулась поки що до Львівської та Закарпатської областей.
Також Повітряні сили попереджають про загрозу "шахедів" та крилатих ракет для південних та центральних областей.
Нагадаємо, що вибухи під час повітряної тривоги в Україні в ніч проти суботи, 1 червня, лунали також у Вінницькій та Київській областях.
Також вночі, 1 червня, військові Повітряних сил повідомили про активність шести російських стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Є загроза пусків крилатих ракет.
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