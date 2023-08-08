Вибухи в Запоріжжі вночі 8 серпня: чим обстрілює ворог

Взрывы в Ивано-Франковске. Иллюстративное фото: google.com

В Запорожье прогремели мощные взрывы ночью, 8 августа. Перед этим сообщали об угрозе обстрелов региона ракетами С-300.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Источник: Мое Запорожье

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Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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