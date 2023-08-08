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В Запорожье мощные взрывы: чем обстреливает враг

8 августа 2023 00:55
обновлено: 01:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Вибухи в Запоріжжі вночі 8 серпня: чим обстрілює ворог
Взрывы в Ивано-Франковске. Иллюстративное фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

В Запорожье прогремели мощные взрывы ночью, 8 августа. Перед этим сообщали об угрозе обстрелов региона ракетами С-300.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Обновлено 00:55. Прогремели взрывы в Запорожье.

Обновлено 01:02. Перед этим местные паблики сообщали о пусках враждебных целей в сторону Запорожья.

Источник: Мое Запорожье

Обновлено 01:04. В Украине в ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

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