Вибухи в Запоріжжі вночі 8 серпня: чим обстрілює ворог

В Запорожье мощные взрывы: чем обстреливает враг
8 августа 2023 00:55
обновлено: 01:13
Взрывы в Ивано-Франковске. Иллюстративное фото: google.com
В Запорожье прогремели мощные взрывы ночью, 8 августа. Перед этим сообщали об угрозе обстрелов региона ракетами С-300.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
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