Наслідки удару РФ по Покровську: кількість загиблих зросла
Очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську Донецької області через ракетний обстріл РФ зросла до семи. Наразі відомо ще про близько 30 поранених.
Про це повідомляє Суспільне.
Наслідки ракетного удару по Покровську
"Розбір завалів призупинили. Їх продовжать розбирати приблизно через годину. Відомо про сімох загиблих та 27 поранених. Поранені направлені до місцевої лікарні, двоє — у важкому стані, їх направили до Дніпра", — розповів Добряк.
Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Покровська Донецької області зростає кількість поранених. Серед них є дитина.
Також ми писали, що в понеділок, 7 серпня, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області. Є загиблі та поранені.
Додамо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська на Донеччині. За його словами, необхідно терміново зупинити російський терор.