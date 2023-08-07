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Наслідки удару РФ по Покровську: кількість загиблих зросла

7 серпня 2023 23:59
оновлено: 00:08
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Наслідки удару РФ по Покровську: кількість загиблих зросла
Постраждалих внаслідок ракетного удару по Покровську забирає швидка допомога. Фото: ДСНС
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Очільник Покровської військової адміністрації Сергій Добряк розповів, що кількість загиблих у Покровську Донецької області через ракетний обстріл РФ зросла до семи. Наразі відомо ще про близько 30 поранених.

Про це повідомляє Суспільне.

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"Розбір завалів призупинили. Їх продовжать розбирати приблизно через годину. Відомо про сімох загиблих та 27 поранених. Поранені направлені до місцевої лікарні, двоє — у важкому стані, їх направили до Дніпра", — розповів Добряк.

Нагадаємо, що внаслідок обстрілу Покровська Донецької області зростає кількість поранених. Серед них є дитина.

Також ми писали, що в понеділок, 7 серпня, російські війська обстріляли Покровськ Донецької області. Є загиблі та поранені.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський відреагував на ворожий обстріл Покровська на Донеччині. За його словами, необхідно терміново зупинити російський терор.

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