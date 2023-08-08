Вибухи в Запоріжжі вночі 8 серпня: чим обстрілює ворог

У Запоріжжі потужні вибухи: чим обстрілює ворог
8 серпня 2023 00:55
оновлено: 01:13
Вибухи в Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com
У Запоріжжі пролунали потужні вибухи вночі, 8 серпня. Перед цим повідомляли про загрозу обстрілів регіону ракетами С-300.
Про це повідомляють моніторингові канали.
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