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У Запоріжжі потужні вибухи: чим обстрілює ворог

8 серпня 2023 00:55
оновлено: 01:13
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Вибухи в Запоріжжі вночі 8 серпня: чим обстрілює ворог
Вибухи в Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи вночі, 8 серпня. Перед цим повідомляли про загрозу обстрілів регіону ракетами С-300.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Оновлено 01:02. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про пуски ворожих цілей у бік Запоріжжя.

Джерело: Моє Запоріжжя

Оновлено 01:04. В Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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