Вибухи в Запоріжжі вночі 8 серпня: чим обстрілює ворог

Вибухи в Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com

У Запоріжжі пролунали потужні вибухи вночі, 8 серпня. Перед цим повідомляли про загрозу обстрілів регіону ракетами С-300.

Про це повідомляють моніторингові канали.

Читайте також:

Оновлено 00:55. Прогриміли вибухи в Запоріжжі.

Оновлено 01:02. Перед цим місцеві пабліки повідомляли про пуски ворожих цілей у бік Запоріжжя.

Джерело: Моє Запоріжжя

Оновлено 01:04. В Україні в низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу балістики.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлюється...