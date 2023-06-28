Взрывы в Запорожье. Иллюстративное фото: google.com

Ночью 28 июня в Запорожье прогремели мощные взрывы. Также на части территории Украины сохраняется воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье 28 июня

Обновлено 01:17. В Запорожье раздались взрывы. Предварительно работает ПВО.

Обновлено 01:20. Ряд областей до сих пор "красный". Прозвучал отбой тревоги в Донецкой области.

Воздушная тревога в Украине. Фото: alerts.in.ua

Напомним, что вечером 27 июня оккупанты запустили ракеты Х-22 по Украине. Предварительно они летят в направлении Запорожской и Днепропетровской областей.

Также мы писали, что ночью 28 июня в ряде областей Украины объявлена воздушная тревога. Есть угроза применения баллистического вооружения и БПЛА.

Добавим, что в Днепропетровской области ночью 28 июня прогремели взрывы. Также в Украине в ряде областей идет воздушная тревога.