Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетної атаки

Ракета злітає в небо. Фото: google.com

Вночі 28 червня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

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Джерело: t.me/kpszsu

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Нагадаємо, що ввечері, 27 червня, зафіксували зліт трьох літаків Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Вони є носіями надзвукових ракет Х-22.

Також ми писали, що 27 червня о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.