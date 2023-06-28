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Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетної атаки

28 червня 2023 00:43
оновлено: 01:07
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетної атаки
Ракета злітає в небо. Фото: google.com
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Вночі 28 червня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння та БпЛА.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряна тривога вночі 28 червня

Оновлено 00:47. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, а також безпілотників для "червоних" областей.

Повітряна тривога в Україні. Фото: alerts.in.ua

Оновлено 01:05. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Кіровоградській області.

Джерело: t.me/kpszsu

Оновлюється...

Нагадаємо, що ввечері, 27 червня, зафіксували зліт трьох літаків Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Вони є носіями надзвукових ракет Х-22. 

Також ми писали, що 27 червня о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.

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