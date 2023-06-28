Україною шириться повітряна тривога: загроза ракетної атаки
Вночі 28 червня в низці областей України оголошено повітряну тривогу. Є загроза застосування балістичного озброєння та БпЛА.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Повітряна тривога вночі 28 червня
Оновлено 00:47. У Повітряних силах повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння, а також безпілотників для "червоних" областей.
Оновлено 01:05. Повітряні сили повідомляють про ракетну небезпеку в Кіровоградській області.
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Нагадаємо, що ввечері, 27 червня, зафіксували зліт трьох літаків Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Вони є носіями надзвукових ракет Х-22.
Також ми писали, що 27 червня о 11:42 з російського аеродрому вилетіли літаки Ту-22м3. Вони піднялися у місті Шайховка Калузької області.