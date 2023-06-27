Окупанти 27 червня запустили ракети по Україні

Ворожа ракета летить у небі. Фото: google.com

Увечері 27 червня окупанти запустили ракети Х-22 по України. Попередньо вони летять в напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Про це повідомили в Повітряних силах України.

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Пуск ракет по Україні 27 червня

Ввечері 27 червня в Повітряних силах України попередили українців про пуски ракет в напрямку Запорізької та Дніпропетровської областей.

Оновлено 22:15. Згодом моніторингові групи повідомили про вибухи у Запорізькій області.

Оновлено 22:19. Очікуються ще пуски ракети. Не покидайте укриття.

Оновлено 22:35. Відбій ракетної небезпеки по всіх областях.

Нагадаємо, у вівторок ввечері, 27 червня, зафіксували зліт трьох літаків Ту-22м3 з аеродрому Моздок, що у Північній Осетії. Вони є носіями надзвукових ракет Х-22. Тоді по Україні почала ширитись повітряна тривога.