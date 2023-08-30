Взрывы в Запорожье 30 августа вечером – вражеский обстрел региона

В Запорожье прогремел взрыв
Приблизительно в 22:10 сегодня, 30 августа, в Запорожье слышали громкий взрыв. В области объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщают местные СМИ.
Взрыв в Запорожье вечером 30 августа
"В Запорожье раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — отмечается в сообщении.
Добавим, что в регионе продолжается воздушная тревога, она была объявлена в 21:38.
В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в области.
В настоящее время местные власти никак не комментируют информацию о взрывах в Запорожье.
Напомним, ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. В результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.
Также известно, что из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан".
Добавим, в сети появилось видео момента попадания по супермаркету.