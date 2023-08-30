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В Запорожье прогремел взрыв

30 августа 2023 22:14
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Взрывы в Запорожье 30 августа вечером – вражеский обстрел региона
Взрыв в городе. Фото иллюстративная: google.com
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Приблизительно в 22:10 сегодня, 30 августа, в Запорожье слышали громкий взрыв. В области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают местные СМИ.

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Взрыв в Запорожье вечером 30 августа

"В Запорожье раздался взрыв, сообщают корреспонденты Суспільного", — отмечается в сообщении.

Добавим, что в регионе продолжается воздушная тревога, она была объявлена в 21:38.

Карта воздушных тревог вечером 30 августа. Фото: alerts.in.ua
Карта воздушных тревог вечером 30 августа. Фото: alerts.in.ua

В свою очередь Воздушные силы ВСУ предупредили о ракетной угрозе в области.

Ракетная угроза в Запорожской области вечером 30 августа. Фото: t.me/kpszsu
Ракетная угроза в Запорожской области вечером 30 августа. Фото: t.me/kpszsu

В настоящее время местные власти никак не комментируют информацию о взрывах в Запорожье.

Напомним, ночью 30 августа Россия прибегла к массированной, комбинированной атаке Украины с помощью БпЛА и ракет. В результате падения обломков в Киеве возникли пожары, а также есть погибшие и травмированные.

Также известно, что из-за ночной атаки РФ в Киеве обломки ракеты упали на крышу торгового центра "Ашан". 

Добавим, в сети появилось видео момента попадания по супермаркету.

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