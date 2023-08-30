Вибухи у Запоріжжі 30 серпня ввечері — ворожий обстріл регіону

У Запоріжжі прогримів вибух
Приблизно о 22:10 сьогодні, 30 серпня, у Запоріжжі чули гучний вибух. В області оголошена повітряна тривога.
Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Вибух у Запоріжжі ввечері 30 серпня
"У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — зазначається у повідомленні.
Додамо, що наразі у регіоні триває повітряна тривога, вона була оголошена о 21:38.
Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу в області.
Наразі місцева влада ніяк не коментує інформацію про вибухи у Запоріжжі.
Нагадаємо, вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.
Також відомо, що через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан".
Додамо, у мережі з'явилося відео моменту влучання по супермаркету.