Вибухи у Запоріжжі 30 серпня ввечері — ворожий обстріл регіону

Вибух у місті. Фото ілюстраційне: google.com

Приблизно о 22:10 сьогодні, 30 серпня, у Запоріжжі чули гучний вибух. В області оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

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"У Запоріжжі пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", — зазначається у повідомленні.

Додамо, що наразі у регіоні триває повітряна тривога, вона була оголошена о 21:38.

Карта повітряних тривог ввечері 30 серпня. Фото: alerts.in.ua

Своєю чергою Повітряні сили ЗСУ попередили про ракетну загрозу в області.

Ракетна загрозі у Запорізькій області ввечері 30 серпня. Фото: t.me/kpszsu

Наразі місцева влада ніяк не коментує інформацію про вибухи у Запоріжжі.

Нагадаємо, вночі 30 серпня Росія вдалася до масованої, комбінованої атаки України за допомогою БпЛА та ракет. Внаслідок падіння уламків у Києві виникли пожежі, а також є загиблі та травмовані.

Також відомо, що через нічну атаку РФ у Києві уламки ракети впали на дах торгового центру "Ашан".

Додамо, у мережі з'явилося відео моменту влучання по супермаркету.