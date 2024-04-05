В Запорожье раздалась серия мощных взрывов
5 апреля 2024 15:22
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
Взрывы в Запорожье раздались днем, 5 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.
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Взрывы в Запорожье
Всего было слышно два взрыва.
"Два взрыва в Запорожье", — рассказал Федоров.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, над акваторией Черного моря сейчас, 5 апреля, замечены Ту-22м3. Они являются носителями баллистических ракет. Вследствие этого в некоторых областях объявили воздушную тревогу.
Также ночью 4 апреля российские оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Понятовка.
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