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В Запорожье раздалась серия мощных взрывов

5 апреля 2024 15:22
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В Запорожье раздалась серия мощных взрывов
Ракета в небе. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Взрывы в Запорожье раздались днем, 5 апреля. Сейчас там объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в Telegram.

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Взрывы в Запорожье

Всего было слышно два взрыва.

"Два взрыва в Запорожье", — рассказал Федоров.

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Пост Федорова. Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

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Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, над акваторией Черного моря сейчас, 5 апреля, замечены Ту-22м3. Они являются носителями баллистических ракет. Вследствие этого в некоторых областях объявили воздушную тревогу.

Также ночью 4 апреля российские оккупанты обстреляли Дарьевскую громаду Херсонской области. Под вражеским огнем оказалось село Понятовка.

война
взрыв
Украина
обстрелы
оккупанты
Иван Федоров
воздушная тревога

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