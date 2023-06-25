В Запорожье раздались взрывы: баллистическая угроза
Ночью, 25 июня, в Запорожье прогремели несколько мощных взрывов. По региону предупреждали об угрозе баллистической атаки. Также в эту ночь объявлялась воздушная тревога в восточных областях Украины.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Запорожье ночью 25 июня
Сообщается, что в Запорожье раздались взрывы.
В Воздушных Силах Украины просят всех находиться в укрытии.
Карта воздушных тревог выглядит таким образом.
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Воздушная тревога звучала в регионе менее часа. Мониторинговые каналы объявили об отбое воздушной тревоги в Запорожской области.
Напомним, вечером, 24 июня, в большинстве областей Украины звучала масштабная воздушная тревога. "Покраснели" восточные области.
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