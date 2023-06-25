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В Запорожье раздались взрывы: баллистическая угроза

25 июня 2023 02:50
обновлено: 03:28
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Взрывы в Запорожье ночью 25 июня
В Запорожье раздались взрывы. Фото илюстративное: Google
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Ночью, 25 июня, в Запорожье прогремели несколько мощных взрывов. По региону предупреждали об угрозе баллистической атаки. Также в эту ночь объявлялась воздушная тревога в восточных областях Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье ночью 25 июня

Сообщается, что в Запорожье раздались взрывы.

В Воздушных Силах Украины просят всех находиться в укрытии.

Карта воздушных тревог выглядит таким образом.

03:19:

Воздушная тревога звучала в регионе менее часа. Мониторинговые каналы объявили об отбое воздушной тревоги в Запорожской области.

Напомним, вечером, 24 июня, в большинстве областей Украины звучала масштабная воздушная тревога. "Покраснели" восточные области.

Ранее мы писали, что стало известно о взлете стратегического бомбардировщика Ту-22м3 РФ с аэродрома "Шайковка".

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