Взрывы в Запорожье ночью 25 июня

В Запорожье раздались взрывы. Фото илюстративное: Google

Ночью, 25 июня, в Запорожье прогремели несколько мощных взрывов. По региону предупреждали об угрозе баллистической атаки. Также в эту ночь объявлялась воздушная тревога в восточных областях Украины.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Сообщается, что в Запорожье раздались взрывы.

В Воздушных Силах Украины просят всех находиться в укрытии.

Карта воздушных тревог выглядит таким образом.

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Воздушная тревога звучала в регионе менее часа. Мониторинговые каналы объявили об отбое воздушной тревоги в Запорожской области.

Напомним, вечером, 24 июня, в большинстве областей Украины звучала масштабная воздушная тревога. "Покраснели" восточные области.

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