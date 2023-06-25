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Запорізька область: є загроза застосування балістичного озброєння

25 червня 2023 01:15
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Балістична загроза у Запорізькій області 25 червня
Оперативно-тактичний комплекс "Іскандер". Фото: Міноборони Російської Федерації
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

Вночі, 25 червня, у Запоріжжі та області є загроза застосування балістичного озброєння. Практично годину тому в Україні у кількох областях оголошували повітряну тривогу

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Балістична загроза у Запорізькій області 25 червня

Повітряни Сили України повідмляють, що у Запоріжжі та Запорізькій області існує балістична загроза. 

Також попереджають, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття.

Також моніторингові канали роз'яснюють, що таке балістичне озброєння.

Нагадаємо, ввечері, 24 червня, у кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про пуски ракет. Також лунали вибухи у Харківській області.

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