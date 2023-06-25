Запорізька область: є загроза застосування балістичного озброєння
Вночі, 25 червня, у Запоріжжі та області є загроза застосування балістичного озброєння. Практично годину тому в Україні у кількох областях оголошували повітряну тривогу.
Про це повідомляють моніторингові канали.
Балістична загроза у Запорізькій області 25 червня
Повітряни Сили України повідмляють, що у Запоріжжі та Запорізькій області існує балістична загроза.
Також попереджають, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття.
Також моніторингові канали роз'яснюють, що таке балістичне озброєння.
Нагадаємо, ввечері, 24 червня, у кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про пуски ракет. Також лунали вибухи у Харківській області.