Оперативно-тактичний комплекс "Іскандер". Фото: Міноборони Російської Федерації

Вночі, 25 червня, у Запоріжжі та області є загроза застосування балістичного озброєння. Практично годину тому в Україні у кількох областях оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляють моніторингові канали.

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Балістична загроза у Запорізькій області 25 червня

Повітряни Сили України повідмляють, що у Запоріжжі та Запорізькій області існує балістична загроза.

Також попереджають, у разі оголошення повітряної тривоги, негайно прямувати в укриття.

Також моніторингові канали роз'яснюють, що таке балістичне озброєння.

Нагадаємо, ввечері, 24 червня, у кількох областях України було оголошено повітряну тривогу. Повідомлялося про пуски ракет. Також лунали вибухи у Харківській області.