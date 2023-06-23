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Масштабна повітряна тривога в Україні: існує загроза ракетного удару

23 червня 2023 21:42
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Козюк Тетяна
редактор
Масштабна повітряна тривога в Україні 23 червня
Злетів винищувач на території РФ. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

По всій території України лунає масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області. 

Про це повідомляють Повітряні Сили України

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Повітряна тривога 23 червня

У Повітряних Силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка". Це і є причиною тривоги. 

 

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Повідомлення про тривогу. Фото: скриншот

Мапа повітряних тривог станом на 21:45.

 

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Мапа повітряних тривог. Фото: скриншот

21:48 Повітряні Сили повідомляють про зліт 6-ти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья". 

 

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Зліт винищувачі в РФ. Фото: скриншот

21:51 Повітряні Сили повідомляють про відбій ракетної небезпеки. 

 

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Повідомлення про відбій тривоги. фото: скриншот

Карта повітряних тривог станом на 21:54. 

 

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Мапа тривог. Фото: скриншот

Новина доповнюється. 

Нагадаємо, з того часу, як ЗСУ почали вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, росіяни почали перекидати борти стратегічної авіації на аеродром Моздок, що розташований у Північній Осетії (Кавказ). Противник це робить для того, щоб виявити українську ППО. 

Додамо, що у ніч проти 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами Shahed-136/131. При цьому ракети не досягли своєї мети.

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