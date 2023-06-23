Масштабна повітряна тривога в Україні 23 червня

Масштабна повітряна тривога в Україні: існує загроза ракетного удару
По всій території України лунає масштабна повітряна тривога. "Почервоніли" усі області.
Про це повідомляють Повітряні Сили України.
Повітряна тривога 23 червня
У Повітряних Силах повідомили, що зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К ПКС РФ з аеродрому "Саваслейка". Це і є причиною тривоги.
Мапа повітряних тривог станом на 21:45.
21:48 Повітряні Сили повідомляють про зліт 6-ти стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья".
21:51 Повітряні Сили повідомляють про відбій ракетної небезпеки.
Карта повітряних тривог станом на 21:54.
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Нагадаємо, з того часу, як ЗСУ почали вести наступальні дії на Запорізькому напрямку, росіяни почали перекидати борти стратегічної авіації на аеродром Моздок, що розташований у Північній Осетії (Кавказ). Противник це робить для того, щоб виявити українську ППО.
Додамо, що у ніч проти 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 "Кинджал" та ударними дронами Shahed-136/131. При цьому ракети не досягли своєї мети.