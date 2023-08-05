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В Запорожье раздались взрывы

5 августа 2023 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
В Запорожье раздались взрывы
Взрывы в Запорожье. Иллюстративное фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

В Запорожье местные жители сообщают о звуках взрывов. В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают журналисты "Суспільного".

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Воздушная тревога в Украине

В настоящее время тревога распространилась почти на все регионы нашего государства.

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Карта воздушных тревог

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Напомним, в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.

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