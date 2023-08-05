В Запорожье раздались взрывы

Взрывы в Запорожье. Иллюстративное фото: google.com

В Запорожье местные жители сообщают о звуках взрывов. В некоторых областях Украины объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщают журналисты "Суспільного".

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В настоящее время тревога распространилась почти на все регионы нашего государства.

Карта воздушных тревог

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Напомним, в результате ракетных обстрелов Запорожья 29 июля погибли два человека. Российская ракета попала по открытой местности.