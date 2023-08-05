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У Запоріжжі пролунали вибухи

5 серпня 2023 18:25
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
У Запоріжжі пролунали вибухи
Вибухи у Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в деяких областях України оголошено повітряну тривогу. 

Про це повідомляють журналісти "Суспільного".

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Наразі тривога поширилися майже на всі регіони нашої держави.

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Мапа повітряних тривог

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Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.

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