У Запоріжжі пролунали вибухи
5 серпня 2023 18:25
Вибухи у Запоріжжі. Ілюстративне фото: google.com
У Запоріжжі місцеві жителі повідомляють про звуки вибухів. Наразі в деяких областях України оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляють журналісти "Суспільного".
Читайте також:
Повітряна тривога в Україні
Наразі тривога поширилися майже на всі регіони нашої держави.
Новина доповнюється...
Нагадаємо, внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.