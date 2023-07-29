Вибухи у Запоріжжі: внаслідок обстрілу є загиблі
Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Обстріли Запоріжжя 29 липня
Як відомо, під час повітряної тривоги у Запоріжжі 29 липня ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. Внаслідок удару загинули чоловік та жінка, ще одна жінка отримала поранення.
Також відомо, що вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.
На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби.
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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zaborzp
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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zaborzp
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Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zaborzp
Нагадаємо, увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. У результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.
Зеленський наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.