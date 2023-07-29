Вибухи у Запоріжжі: внаслідок обстрілу є загиблі

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zaborzp

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя 29 липня загинули двоє людей. Російська ракета влучила по відкритій місцевості.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Обстріли Запоріжжя 29 липня

Як відомо, під час повітряної тривоги у Запоріжжі 29 липня ворожа ракета влучила по відкритій місцевості. Внаслідок удару загинули чоловік та жінка, ще одна жінка отримала поранення.

Також відомо, що вибуховою хвилею вибито вікна у багатоповерхівках та пошкоджено будівлю освітнього закладу і супермаркету.

На місцях розгортається намет міської ради, починають працювати психологи, благодійники та відповідні служби.

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zaborzp

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zaborzp

Наслідки обстрілу Запоріжжя. Фото: t.me/zaborzp 1 / 3

Нагадаємо, увечері 28 липня російські війська завдали удару по Дніпру двома ракетами "Іскандер-М", пошкодивши будівлю СБУ, кілька житлових будинків та автомобілів. У результаті постраждали дев'ятеро людей, зокрема двоє дітей.

Зеленський наголосив, що країна-терорист Росія обов'язково відповість за терор проти мирних українців.