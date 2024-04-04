Взрывы в Запорожье 4 апреля — какая угроза

Дым от взрыва. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Взрывы в Запорожье раздались в четверг, 4 апреля. Украинцев предупреждали об угрозе ударов баллистическими ракетами.

Об этом сообщили в Воздушных силах и глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

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Взрыв в Запорожье 4 апреля

Федоров рассказал, что около 10:24 в Запорожье прогремели мощные взрывы.

В преддверии Воздушные силы предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения в областях, где объявлена тревога.

Мониторинговые каналы сообщают о пусках ракет из оккупированного Крыма.

В настоящее время воздушная тревога охватила половину Украины.

Воздушная тревога в Украине 4 апреля

Напомним, ночью 4 апреля в Харькове прогремели взрывы. Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Враг бил по частным и многоквартирным домам. Повреждена жилая застройка частного сектора. В одной из многоэтажек разрушены верхние этажи.

Из-за вражеского обстрела погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек.

Также в Воздушных силах рассказали, что этой ночью оккупационная армия выпустила по Украине 20 "шахедов", силам ПВО удалось уничтожить 11 из них.