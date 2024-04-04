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У Запоріжжі пролунали вибухи

4 квітня 2024 10:26
оновлено: 10:31
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Запоріжжі 4 квітня — яка загроза
Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

Вибухи у Запоріжжі пролунали у четвер, 4 квітня. Українців попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Вибух у Запоріжжі 4 квітня

Федоров розповів, що близько 10:24 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи. 

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Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога. 

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Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з окупованого Криму. 

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Наразі повітряна тривога охопила половину України.

повітряна тривога в Україні 4 квітня
Повітряна тривога в Україні 4 квітня

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. 

Також у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупаційна армія випустила по Україні 20 "шахедів", силам ППО вдалося знищити 11 із них. 

вибух
Запоріжжя
обстріли
повітряна тривога
ракети
війна в Україні

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