Вибухи у Запоріжжі 4 квітня — яка загроза

Дим від вибуху. Ілюстративне фото: скриншот з відео

Вибухи у Запоріжжі пролунали у четвер, 4 квітня. Українців попереджали про загрозу ударів балістичними ракетами.

Про це повідомили у Повітряних силах та очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

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Вибух у Запоріжжі 4 квітня

Федоров розповів, що близько 10:24 у Запоріжжі пролунали потужні вибухи.

Напередодні Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена тривога.

Моніторингові канали повідомляють про пуски ракет з окупованого Криму.

Наразі повітряна тривога охопила половину України.

Повітряна тривога в Україні 4 квітня

Нагадаємо, уночі 4 квітня у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Ворог бив по приватних і багатоквартирних будинках. Пошкоджено житлову забудову приватного сектору. В одній із багатоповерхівок зруйновано верхні поверхи.

Через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей.

Також у Повітряних силах розповіли, що цієї ночі окупаційна армія випустила по Україні 20 "шахедів", силам ППО вдалося знищити 11 із них.