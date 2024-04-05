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В результате атаки на Запорожье есть пострадавшие

5 апреля 2024 16:31
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Илья Рябинин
редактор
В результате атаки на Запорожье есть пострадавшие
Последствия атаки по Запорожью. Фото: Telegram Анатолия Куртева
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Илья Рябинин
Илья Рябинин
редактор

В Запорожье раздались взрывы. В результате вражеского обстрела пострадали уже шесть человек, и был поврежден ряд зданий.

Об этом сообщил секретарь мэрии города Анатолий Куртев.

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"По предварительным данным в результате обстрела пострадали шесть человек. Также в настоящее время известно, что повреждения получили три многоэтажки, дом частного сектора, общежитие и заведение торговли", — сказал Куртев и призвал горожан быть осторожными и не пренебрегать воздушной тревогой.

В результате атаки на Запорожье есть пострадавшие - фото 1
Источник: Telegram Анатолия Куртева

Напомним, не так давно в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.

Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.

Позже стало известно, что в Харькове возросло число погибших в результате обстрела.

взрыв
Запорожье
Украина
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война в Украине
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