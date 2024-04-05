В результате атаки на Запорожье есть пострадавшие
В Запорожье раздались взрывы. В результате вражеского обстрела пострадали уже шесть человек, и был поврежден ряд зданий.
Об этом сообщил секретарь мэрии города Анатолий Куртев.
Последствия взрывов в Запорожье
"По предварительным данным в результате обстрела пострадали шесть человек. Также в настоящее время известно, что повреждения получили три многоэтажки, дом частного сектора, общежитие и заведение торговли", — сказал Куртев и призвал горожан быть осторожными и не пренебрегать воздушной тревогой.
Напомним, не так давно в Харькове раздались взрывы. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли по меньшей мере четыре удара по городу.
Впоследствии стало известно, что из-за вражеских обстрелов погибли четыре человека, трое из них — спасатели. Ранения получили еще 12 человек. Также появились кадры трехчасового спасения мужчины из-под завалов в городе.
Позже стало известно, что в Харькове возросло число погибших в результате обстрела.
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