В результаті атаки на Запоріжжя є постраждалі

Наслідки атаки на Запоріжжя. Фото: Telegram Анатолія Куртєва

В Запоріжжі пролунали вибухи. В результаті ворожого обстрілу постраждало вже шестеро людей, та було пошкоджено низку будівель.

Про це повідомив секретар мерії міста Анатолій Куртєв.

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Наслідки вибухів на Запоріжжі

"За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали три багатоповерхівки, будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", — сказав Куртєв та закликав містян бути обережними та не нехтувати повітряною тривогою.

Джерело: Telegram Анатолія Куртєва

Нагадаємо, не так давно у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.

Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.

Пізніше стало відомо, що у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу.