В результаті атаки на Запоріжжя є постраждалі
В Запоріжжі пролунали вибухи. В результаті ворожого обстрілу постраждало вже шестеро людей, та було пошкоджено низку будівель.
Про це повідомив секретар мерії міста Анатолій Куртєв.
Наслідки вибухів на Запоріжжі
"За попередніми даними, внаслідок обстрілу постраждали шестеро людей. Також на цей час відомо, що ушкоджень зазнали три багатоповерхівки, будинок приватного сектору, гуртожиток та заклад торгівлі", — сказав Куртєв та закликав містян бути обережними та не нехтувати повітряною тривогою.
Нагадаємо, не так давно у Харкові пролунали вибухи. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали щонайменше чотири удари по місту.
Згодом стало відомо, що через ворожий обстріл загинули четверо людей, троє із них — рятувальники. Поранення отримали ще 12 людей. Також з'явилися кадри тригодинного порятунку чоловіка з-під завалів у місті.
Пізніше стало відомо, що у Харкові зросла кількість загиблих внаслідок обстрілу.
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