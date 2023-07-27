Взрывы в Запорожье 27 июля – чем оккупанты обстреливают Украину

В Запорожье раздались взрывы: объявлена воздушная тревога
27 июля 2023 18:25
обновлено: 18:28
Запуск баллистической ракеты. Фото: google
В четверг, 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. В Украине снова воздушная тревога.
Об этом сообщают мониторинговые группы.
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Взрывы в Запорожье 27 июля
Сегодня, 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. Мониторинговые каналы отметили, что вероятно применена баллистика. Распространение тревог по той же причине.
По предварительной информации, работал вражеский наземный комплекс "Искандер".
Напомним, за прошедшие сутки, 26 июля, российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Харьковской области . Ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района.