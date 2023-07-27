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В Запорожье раздались взрывы: объявлена воздушная тревога

27 июля 2023 18:25
обновлено: 18:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрывы в Запорожье 27 июля – чем оккупанты обстреливают Украину
Запуск баллистической ракеты. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В четверг, 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. В Украине снова воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

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Взрывы в Запорожье 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. Мониторинговые каналы отметили, что вероятно применена баллистика. Распространение тревог по той же причине.

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воздушная тревога
Воздушная тревога на Украине 27 июля. Фото: скриншот

По предварительной информации, работал вражеский наземный комплекс "Искандер".

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Напомним, за прошедшие сутки, 26 июля, российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Харьковской области . Ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района.

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