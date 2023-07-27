Взрывы в Запорожье 27 июля – чем оккупанты обстреливают Украину

Запуск баллистической ракеты. Фото: google

В четверг, 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. В Украине снова воздушная тревога.

Об этом сообщают мониторинговые группы.

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Взрывы в Запорожье 27 июля

Сегодня, 27 июля, в Запорожье раздались взрывы. Мониторинговые каналы отметили, что вероятно применена баллистика. Распространение тревог по той же причине.

Воздушная тревога на Украине 27 июля. Фото: скриншот

По предварительной информации, работал вражеский наземный комплекс "Искандер".

Напомним, за прошедшие сутки, 26 июля, российские захватчики из артиллерии, минометов и другого оружия обстреливали населенные пункты Харьковской области . Ночью враг нанес удар управляемой авиабомбой КАБ-250 по пгт Ковшаровка Купянского района.