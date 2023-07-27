Вибухи у Запоріжжі 27 липня — чим окупанти обстрілюють Україну

Запуск балістичної ракети. Фото: google

У четвер, 27 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. В Україні знову повітряна тривога.

Про це повідомляють моніторингові групи.

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Вибухи у Запоріжжі 27 липня

Сьогодні, 27 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Моніторингові канали зазначили, що вірогідно застосовано балістику. Поширення тривог з цієї ж причини.

Повітряна тривога в Україні 27 липня. Фото: скріншот

За попередньою інформацією, працював ворожий наземний комплекс "Іскандер".

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 липня, російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Харківської області. Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району.