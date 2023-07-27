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У Запоріжжі пролунали вибухи: оголошено повітряну тривогу

27 липня 2023 18:25
оновлено: 18:28
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
Вибухи у Запоріжжі 27 липня — чим окупанти обстрілюють Україну
Запуск балістичної ракети. Фото: google
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

У четвер, 27 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. В Україні знову повітряна тривога

Про це повідомляють моніторингові групи

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Вибухи у Запоріжжі 27 липня

Сьогодні, 27 липня, у Запоріжжі пролунали вибухи. Моніторингові канали зазначили, що вірогідно застосовано балістику. Поширення тривог з цієї ж причини.

скріншот

повітряна тривога
Повітряна тривога в Україні 27 липня. Фото: скріншот

За попередньою інформацією, працював ворожий наземний комплекс "Іскандер".

скріншот

Нагадаємо, протягом минулої доби, 26 липня, російські загарбники з артилерії, мінометів та іншої зброї обстрілювали населені пункти Харківської області. Вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою КАБ-250 по смт Ківшарівка Куп'янського району.

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