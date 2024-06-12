Взрывы в Запорожье сейчас 12 июня

В Запорожье прогремели взрывы — что известно
Взрывы в Запорожье раздались днем, 12 июня. Однако сейчас там не объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает "Суспільне".
Взрывы в Запорожье
"В Запорожье раздался повторный звук взрыва", — говорится в сообщении.
Сейчас карта тревог выглядит так:
Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.
Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.
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