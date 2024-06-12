Взрывы в Запорожье сейчас 12 июня

Ракета в небе. Фото: EPA

Взрывы в Запорожье раздались днем, 12 июня. Однако сейчас там не объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает "Суспільне".

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"В Запорожье раздался повторный звук взрыва", — говорится в сообщении.

Пост "Суспільного". Фото: скриншот

Сейчас карта тревог выглядит так:

Карта воздушных тревог. Фото: alerts.in.ua

Напомним, российские оккупанты ночью, 12 июня, атаковали Украину. В частности, враг пытался обстрелять Киев и область. Зафиксированы повреждения в результате падения обломков. К тому же, один человек получил травмы.

Также ночью россияне запустили по Днепропетровской области очередную партию "шахедов". Силам противовоздушной обороны удалось ликвидировать 11 целей, но есть разрушение местной инфраструктуры и травмированные мирные жители.