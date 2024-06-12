Вибухи в Запоріжжі зараз 12 червня

Ракета в небі. Фото: EPA

Вибухи в Запоріжжі пролунали вдень, 12 черня. Однак наразі там не оголошено повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

Допис "Суспільного". Фото: скриншо

Наразі карта тривог має такий вигляд:

Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці.