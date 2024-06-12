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У Запоріжжі пролунали вибухи — що відомо

12 червня 2024 12:58
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Вибухи в Запоріжжі зараз 12 червня
Ракета в небі. Фото: EPA
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Вибухи в Запоріжжі пролунали вдень, 12 черня. Однак наразі там не оголошено повітряної тривоги.

Про це повідомляє "Суспільне".

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"У Запоріжжі пролунав повторний звук вибуху", — йдеться у повідомленні.

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Допис "Суспільного". Фото: скриншо

Наразі карта тривог має такий вигляд:

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Карта повітряних тривог. Фото: alerts.in.ua

Нагадаємо, російські окупанти вночі, 12 червня, атакували Україну. Зокрема, ворог намагався обстріляти Київ та область. Зафіксовано пошкодження внаслідок падіння уламків. До того ж, одна людина отримала травми.

Також вночі росіяни запустили по Дніпропетровській області чергову партію "шахедів". Силам протиповітряної оборони вдалось ліквідувати 11 цілей, але є руйнування місцевої інфраструктури та травмовані мирні мешканці. 

Україна
вибух
обстріли
Запоріжжя
війна
повітряна тривога

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