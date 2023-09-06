Взрыв в Запорожье 6 сентября — по Украине ширится воздушная тревога

В Запорожье раздался мощный взрыв
В среду, 6 сентября, в Запорожье раздался мощный взрыв. Над городом разведывательный БпЛА, вероятно, корректирует огонь.
Об этом сообщают мониторинговые каналы.
Взрывы в Запорожье
Сегодня, 6 сентября, в Запорожье раздался мощный взрыв. Мониторинговые каналы отмечают, что над городом в небе заметили разведывательный БпЛА, который, вероятно, корректирует огонь или снимает последствия попаданий.
Отметим, что в некоторых областях раздалась воздушная тревога. Следовательно, "покраснели" такие регионы:
- Донецкая,
- Запорожская,
- Херсонская,
- Николаевская,
- Одесская,
- Кировоградская,
- Днепропетровская
Напомним, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушных целей из 33.