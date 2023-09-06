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В Запорожье раздался мощный взрыв

6 сентября 2023 10:32
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Взрыв в Запорожье 6 сентября — по Украине ширится воздушная тревога
Взрывы в Запорожье. Фото: иллюстративный
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В среду, 6 сентября, в Запорожье раздался мощный взрыв. Над городом разведывательный БпЛА, вероятно, корректирует огонь.

Об этом сообщают мониторинговые каналы.

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Взрывы в Запорожье

Сегодня, 6 сентября, в Запорожье раздался мощный взрыв. Мониторинговые каналы отмечают, что над городом в небе заметили разведывательный БпЛА, который, вероятно, корректирует огонь или снимает последствия попаданий.

скріншот

Отметим, что в некоторых областях раздалась воздушная тревога. Следовательно, "покраснели" такие регионы:

  • Донецкая,
  • Запорожская,
  • Херсонская,
  • Николаевская,
  • Одесская,
  • Кировоградская,
  • Днепропетровская

Напомним, в ночь на 6 сентября россияне совершили очередной обстрел Украины ракетами воздушного и наземного базирования, а также ударными дронами. Украинскому ПВО удалось уничтожить 23 воздушных целей из 33.

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